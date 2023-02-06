Deprem bölgesi beşik gibi... 7,5 şiddetindeki deprem hasarlı binayı böyle yıktı

10 şehirde 912 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından bölgede ekiplerin kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda hummalı bir şeklide sürüyor. Öğle saatlerinde yaşanan artçı sarsıntı ile merkez Battalgazi ilçesinde Ak Parti İl Başkanlığı'nın da bulunduğu katlı bina yerle bir oldu

Bölgede arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri bulunurken onlar da büyük tehlike atlattılar.

Hasarlı binanın yıkılma anı da İHA ekibi tarafından an be an kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 7,5 şiddetinde olduğunu açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların hasarlı binalara girmemelerini ve yıkım yaşanan noktalarda bulunulmamasını istiyor.

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