Deprem bölgesi Hatay'da buruk Kadir Gecesi

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Hatay'ın Antakya ilçesinde Kadir Gecesi idrak edildi. Antakya Asri Mezarlığı bahçesinde kurulu olan çadır kentte Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri tarafından depremzede vatandaşlara ikramlarda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Yatsı namazına müteakip kılınan teravih namazının ardından depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

“Türkiye'mizin seçkin hafızları ve hocalarımızla gecemizi idrak edeceğiz”

Depremin ilk anından itibaren bölgede olduklarını belirten Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, “Buralardayız ve buradan hiç ayrılmadık. Ayrılmayacağız da inşallah. Buradaki insanımız ‘Biz bize yeteriz artık. Tamam, teşekkür ederiz' diyene kadar burada kalmaya vakıf olarak niyetliyiz inşallah. İyiliğin yeryüzünde egemen olması mottosuyla yola çıkan bu vakıf, hakikaten elinden gelen ne tür bir iyilik varsa onları seferber etti. Bin 600 tır, 435 kamyon insani yardım getirdik. 400 milyona yakın bir yardımı buraya ulaştırdık. Bunun yanında çeşitli kurslarımızla, yurtlarımızla, başkanlığımıza ait yerlerde 400 bine yakın insanımızı misafir ettik. Onların ihtiyaçlarını giderdik. Deprem bölgesinde 41 noktada ikramlarımız var. 11 noktada da büyük etkinlik çadırlarımız var. 500 civarında mescidimiz var ve şu an bulunduğumuz bir mescidimizde de Kadir Gecemizi idrak ediyoruz. Türkiye'mizin seçkin hafızları ve hocalarımızla gecemizi idrak edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu gecede Kur'an-ı Kerim dağıtacağız” dedi.

“Burada koşuşturan minik yavrularımız bizim dünyamız, rüyamız ve geleceğimiz” diyen Turan, “Onları rehabilite edebilecek birçok etkinlikler yapıyoruz. Orta oyunu, Karagöz-Hacıvat tarzı etkinliklerimiz var. Onlara yönelik de güzel bir hediye setimiz var. Bu hediye setlerimizin içerisinde onların dünyasına hitap edecek kitaplar var. İlgilerini artıracak birtakım kitaplarımız var. Bugün depremzedelerimizin gecesini paylaşmak, duygularına ortak olmak, acılarını dindirmek için buradayız. Allah milletimizden razı olsun, devletimizi var etsin. Depremden bu yana çok müthiş bir dayanışma, müthiş bir birliktelik örneği sergilendi” ifadelerini kullandı.

“Herkesin elinden gelen her şeyi yapması lazım”

Dizi oyuncusu ve TDV gönüllüsü Cem Uçan ise, “Hepimiz için buruk bir Kadir Gecesi. Hayatını kaybeden herkese Allah rahmet eylesin. Yaralananlara, ailelerine Allah sabır versin. Bir yıl boyunca beklediğimiz bir gece ama buruk bir gece geçiriyoruz. Burada gönüllü olarak bulunuyorum ve az önce bir yemek dağıtımı yaptık. Kur'an-ı Kerim dağıtımı da yapacağız. Elimizden geldiği kadar insanların ruhlarına, gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Yaralarına ilaç olabiliyorsak, merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Herkesin elinden gelen her şeyi yapması lazım. Hem maddi olarak hem de manevi olarak hiçbir şey yapamıyorsak dua etmemiz lazım bu insanlar için. Çünkü çok zor günler geçiriyorlar” diye konuştu.

Aykut Yeniçağ - Hakan Gözalan - Mustafa İç



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