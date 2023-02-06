Deprem bölgesi için yardım seferberliği

7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremin meydana geldiği bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede özellikle evleri yıkılan vatandaşlar ve müdahale için bölgeye giden ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması yardım toplama merkezleri oluşturdu.

Muğla genelinde 6 noktada yardım toplama merkezi oluşturuldu

İl genelinde 6 noktada oluşturulan yardım merkezlerinde deprem bölgesi için büyük önem taşıyan malzemeler toplanıyor. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar Menteşe, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve Ortaca İlçelerinde belirlenen noktalara yardım eşyalarını bırakabiliyorlar.

Bekir Tosun

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