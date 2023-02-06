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Deprem bölgesi için yardım seferberliği

Deprem bölgesi için yardım seferberliği
Deprem bölgesi için yardım seferberliği

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehirde yıkıma neden olan deprem nedeniyle tüm Türkiye seferber oldu.

7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremin meydana geldiği bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede özellikle evleri yıkılan vatandaşlar ve müdahale için bölgeye giden ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması yardım toplama merkezleri oluşturdu.

Muğla genelinde 6 noktada yardım toplama merkezi oluşturuldu

İl genelinde 6 noktada oluşturulan yardım merkezlerinde deprem bölgesi için büyük önem taşıyan malzemeler toplanıyor. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar Menteşe, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve Ortaca İlçelerinde belirlenen noktalara yardım eşyalarını bırakabiliyorlar.

Bekir Tosun

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