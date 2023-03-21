Deprem bölgesi için yeni karar! Elektrik ve doğal gaz borçları silindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde göre, 6 Şubat günü meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, depremler sebebiyle konutu ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı hale gelen abonelerin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan tutarlarda dahil olmak üzere 6 Şubat tarihine kadar tahakkuk edilmiş ancak tahsil edilmemiş elektrik ve doğal gaz tüketim tutarları ile son okuma tarihinden 6 Şubat tarihine kadarki döneme ait tüketimler için ilgili tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş fatura tutarları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ferileri ile birlikte silinecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında silinen fatura tutarlarına yönelik varsa açılmış dava ve icra takipleri sona erecek. Bu kapsamda sona erdirilen icra takipleri için 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken harçlar ile 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1'inci maddesinde düzenlenen harç alınmayacak. Daha önce alınan harçlar iade edilmeyecek. Bu kapsamda takibi sona eren dava ve icra dosyaları ile ilgili yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunulamayacak. Kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri ise bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında olmayacak.

Depremde zarar gören bazı illerdeki elektrik ve doğal gaz borçların ertelenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

6 Şubat günü meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin ertelenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan faal veya kullanılabilir durumda olan, iletimden bağlı elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubundaki elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı “kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone” grubundaki elektrik tüketicileri haricindeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31.05.2023 tarihine kadar ertelendi. Bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedeli 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ilgili bölgelerin doğal gaz dağıtım şirketlerinden veya tedarik şirketlerinden doğal gaz temin eden tüm konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin standart metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin doğal gaz tüketimlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31.05.2023 tarihine kadar ertelendi. Bu süredeki toplam doğal gaz tüketimine esas fatura bedeli 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecek.

Bu kapsamda ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

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