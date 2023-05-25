Deprem bölgesi Malatya'da bu yıl kayısı hasadında beklenti düşük

Malatya'daki ilçe ziraat odaları başkanları ile birlikte bir açıklama yapan Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, deprem sonrası çiftçiler olarak üretime zorda olsa devam ettiklerini söyleyerek bu yıl kayısının da afetten etkilendiğini belirtti. Üretime devam etmeleri için mutlaka desteklerin devam etmesi gerektiğini ifade eden Kılınç, bu yıl Malatya'nın ova kısımlarındaki kayısıların zirai dondan hasar gördüğünü bir kısmının ise ağaçlardaki tozlaşma nedeniyle ürün vermediğini söyledi. Yine birçok ağaçta çiçek çürümesi yaşandığını ve bazı hastalıkların ortaya çıkması ile bu sezon kayısıda rekolte düşüklüğünün kaçınılmaz olduğunu belirten Kılınç, “En güzel rekolte tespitini ziraat odaları yapar. Çünkü her ilçemizde ziraat odası var, meclisleri ver, hangi bahçede kaç kayısı ağacı olduğunu en iyi biz biliriz. Bir rekolte çalışması başladı, şuanda tespitler yapılıyor. Ancak bizim kendi kanaatimiz yüzde 70 hasarımız var. Dolu yarasını saymıyoruz ama kayısı rekoltemizin 55-60 bin ton civarında olacağını üzülerek ifade etmek istiyoruz” dedi.

Bu beklentinin şuan tamamen tahmini olduğunu da belirten Kılınç, rekoltenin yüksek gösterilmesinin üreticiye zarar vereceğini bunun içinde bu konuyu takip ettiklerini söyledi. Bu yıl Malatya'daki depremzede üreticilerin yaşadığı bir başka soruna da dikkat çeken Kılınç, buğday, arpa ve mercimek hasadının başladığını ancak bunları muhafaza edecek depolarının olmadığını söyledi. Bazı depoların yıkıldığını sağlam kalanların ise eşya deposu olarak kullanıldığını ifade eden Kılınç, “Biz köylerimizde yıkılmayan depolarımıza dahi yakınlarımızın, akrabalarımızın ev eşyasını yerleştirdik. Bir avuç tahılımızı koyacak depomuz kalmadı. Biz buğdayı hasat edip, nereye koyacağız, güvenlik açısından nereye saklayacağız? Her gün yağmur yağıyor ve bu kadar hasadı nereye dökeceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir an önce özellikle deprem bölgesinde alım yapması lazım. Alım yaparken de tarladan direkt ofise götürülmeli” ifadelerine yer verdi.

Cahit Özçelik

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