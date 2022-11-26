Deprem bölgesinde ağır hasarlı ilk evin yıkımına başlandı

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremde onlarca ev, iş yeri ve cami zarar gördü. Bölgede 24 saat görev yapan ekiplerin hasar tespit çalışmaları neticesinde ağır hasarlı binaların yıkımına karar verildi. Vatandaşlar, yıkılacak olan binalardan eşyalarını çıkardı. Çalışmalar devam ederken, ağır hasarlı ilk evin yıkımına Düzce merkezde bulunan Camikebir Mahallesi'nde başlandı. Yaklaşık 50 yıllık binada son kontrollerini yapan ekipler, yıkım için ilk darbeyi vurdu.

Binada dedesinin yaşadığını söyleyen Enes Sezgin, “Binalar kötü oldu. Dedem oturuyordu burada. Depremden sonra yıkım kararı verdiler. Biz dedemi aldık, şimdi de evi boşaltıyoruz. Hayırlısı olsun. Bina içerisinde bir şey yoktu ama duvarlar çok kötüydü, çatlamalar vardı. Dedem bizde kalıyor, şimdi başka bir yere geçeceğiz. Ekipler geldiler baktılar, yıkım kararı verdiler. ‘2 gün içerisinde boşaltın' dediler. Biz de evi boşalttık” dedi.

Enes Bektaş - Orkun Kaya



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