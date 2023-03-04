Deprem bölgesinde bulunan sağlıkçılar, teyakkuzda bekliyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından, en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya'da sağlık personelleri, vatandaşların yaralarını sarmak için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren Malatya'da ki 62 ambulans, 4 UMKE timi ve 1 acil müdahale aracıyla, sahada çalışmalarına başlayan ekipler, Türkiye'nin dört bir yanında gelen 112 ve UMKE ekiplerinin de destekleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler. Kentin farklı bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşlar başta olmak üzere hastanelerde depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için büyük çaba sarf eden ekipler, depremin ilk anında ki gibi, sahada büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Afetlerde Acil Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. Naime Ebru Kahtalıoğlu, daha öncesinde başka illere destek olarak gittiğimiz şeyi, şuan kendi ilinde destek alarak yaptığını ifade etti.

Afetlerde Acil Sağlık Birim Sorumlusu Dr. Naime Ebru Kahtalıoğlu, “ Depremin maksimum 5'inci dakikasından sonra İl Ambulans Servisi Başhekimliği Servisine intikalimizi sağlayabildik. Daha sonraki süreçte kendi ekiplerimiz, saha ekiplerimizle birlikte yedek ambulanslarımızla sahadaki 18 ekibimize ek olarak 22 ambulans çıkışı yaptık. Totalde sahada ilk anda dışarıdaki illerimizin desteğinden önce 62 ambulansımız ve 4 UMKE timimiz, 1 acil müdahale aracımızla müdahaleye başladık. İlerleyen saatlerde dış ekiplerimizin intikaliyle birlikte müdahalelerimizin hepsine eksiksiz olarak tamamladık. Aynı gün ilerleyen saatlerde meydana gelen ikinci depremle birlikte daha büyük yıkımlara sebep oldu. Daha geniş alanlarda çalıştık. Ekiplerimizin özverisi, dışarıdan gelen ekiplerimizin desteğiyle bugün 26'ncı günümüzü tamamladık. Arada 27 Şubat'ta yaşadığımız Malatya merkezli bir depremimiz var. Onda da göçük alanlarımız oluştu ve maalesef ki içinde kalan vatandaşlarımız oldu. Yine enkazlar da yapılan çalışmalarla vatandaşlarımıza ulaşmaya başarabildik” dedi.

Kahtalıoğlu, “Şuan için 44 tane il dışından gelen 112 ekibimiz, 22 tane UMKE ekibimiz, yine 112 olarak 36 tane Malatya ekibimiz ve 4 tane de Malatya timimiz mevcut. Ekiplerimiz sürekli nöbetleşe, birbirlerini değiştirerek göreve devam ediyorlar. Ben UMKE gönüllüsüyüm, Daha öncesinde başka illere destek olarak gittiğimiz şeyi, şuan kendi ilimde destek alarak yapıyorum” diye konuştu.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak

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