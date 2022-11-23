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Deprem bölgesinde çocuk olmak

Deprem bölgesinde çocuk olmak
Deprem bölgesinde çocuk olmak

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların bekleyişleri sürerken, minikler ise deprem korkusundan parkta oyun oynayarak uzaklaşıyor.

Deprem bölgesinde çocuk olmak - Tıkla İzle

Saat 04.08'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bolu, Sakarya ve Kocaeli olmak üzere birçok ilden de hissedildi. Şiddetli sarsıntının ardından çok sayıda vatandaş sokağa döküldü. Muhtemel bir depreme karşı önlem alarak evlerine girmeyen vatandaşlar, park ve bahçelerde sabahladı.

Depremin merkez üssü Gölyaka'nın sokaklarında hareketlilik hakim. İlçe meydanında toplanan vatandaşlar, Türk Kızılay'ın ve AFAD'ın yardımlarından faydalanırken, görevlendirilen ekiplerin de hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Cihan Atik - Orkun Kaya
 

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