Deprem bölgesinde çocuk olmak

Saat 04.08'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bolu, Sakarya ve Kocaeli olmak üzere birçok ilden de hissedildi. Şiddetli sarsıntının ardından çok sayıda vatandaş sokağa döküldü. Muhtemel bir depreme karşı önlem alarak evlerine girmeyen vatandaşlar, park ve bahçelerde sabahladı.

Depremin merkez üssü Gölyaka'nın sokaklarında hareketlilik hakim. İlçe meydanında toplanan vatandaşlar, Türk Kızılay'ın ve AFAD'ın yardımlarından faydalanırken, görevlendirilen ekiplerin de hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Cihan Atik - Orkun Kaya



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