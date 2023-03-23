Deprem bölgesinde ilk iftar

Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük hasar alan Hatay'da Ramazan ayının ilk oruçları dualarla açıldı. Okunan ezanın ardından kimi vatandaşlar iftar çadırında oruçlarını açarken, kimi vatandaşlar da kaldıkları çadırlarda iftar yapmayı tercih etti. Yaşanan büyük felaket sonrası vatandaşlar yeniden eski günlere kavuşma duasıyla oruçlarını açtı. Her şeye rağmen memleketlerini terk etmeyeceklerini belirten depremzedeler, Ramazan ayını da Hatay'da geçireceklerini söylediler.

Kırıkhan ilçesinde kurulan çadır kentte ailesiyle beraber iftar yapan Mustafa Bayırlı, “Yaşadığımız olay hala gözümüzün önüne geliyor. Ramazan-ı Şerif'in güzelliği de bambaşka. Kaybımız da çok. Depremden dolayı çok etkilendik. Hüzünlü bir Ramazan geçiriyoruz. Çevremizde kayıplarımız çok. Allah geride kalanlara can sağlığı versin. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Şu anda hayata tutunmaya çalışıyoruz. Buradaki durumdan da memnunuz. Devletimiz her türlü sorunumuza koşuyor. Memleketimi terk etmedim, terk etmeye de niyetim yok” dedi.

Hüzünlü bir Ramazan ayı geçirdiklerini söyleyen Arzu Bayırlı, “Hüzünlüyüz. Bilmiyorum nasıl atlatırız. Ama yaraları saran vatanımıza, devletimize, milletimize Allah zarar, ziyan vermesin. Onların sayesinde sofralarımız bereketli. Biz bu acıyı yaşadık, kimse yaşamasın. Allah onları bizim gibi sınamasın. Yaralarımız sarılır” diye konuştu.

ykut Yeniçağ - Ali Gözeten - İsmet Biçen

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