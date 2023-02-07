Deprem bölgesinde kar altında zamanla yarış

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasar verdiği iller arasında yer alan Malatya'da çok sayıda ev yıkıldı. Ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarını yoğun kar ve soğuğa rağmen aralıksız olarak sürdürüyor. Ekiplerin gece günüz süren aralıksız çalışmaları yoğun kar altında devam ediyor.

Rıdvan Yeşilırmak - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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