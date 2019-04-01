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Deprem bölgesinde okullar 2 gün daha tatil

Deprem bölgesinde okullar 2 gün daha tatil
Deprem bölgesinde okullar 2 gün daha tatil

Denizi’nin Acıpayam ilçesinde devam eden şiddetli artçı sarsıntılar nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiği bildirildi.

Bölgede geçtiğimiz gün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarının devam ettiğini belirten Denizli Valisi Hasan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Salı ve Çarşamba günü ilçede eğitime ara verildiğini kaydetti. İlçedeki çocuklarımızın depremden psikolojik olarak etkilenmemesi için okulları tatil etme kararı aldıklarını ifade eden Karahan, depremzedelere yönelik desteklerin sürdüğünü söyledi. Öte yandan ilçede geçtiğimiz gün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.  

İbrahim Acıkara
 

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