Deprem bölgesinde terk edilen evlere hırsızlar dadandı

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman'da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremden dolayı az, orta ve ağır hasarlı evlerine giremeyen ve evlerindeki eşyalarını alamadan terk etmek zorunda kalan vatandaşların evlerine bu defa hırsızlar girmeye başladı.

Cihan Kizir

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