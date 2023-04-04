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Deprem bölgesinde terk edilen evlere hırsızlar dadandı

Deprem bölgesinde terk edilen evlere hırsızlar dadandı
Deprem bölgesinde terk edilen evlere hırsızlar dadandı

Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’da, evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların evlerine bu defa hırsızlar dadandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman'da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremden dolayı az, orta ve ağır hasarlı evlerine giremeyen ve evlerindeki eşyalarını alamadan terk etmek zorunda kalan vatandaşların evlerine bu defa hırsızlar girmeye başladı.

Cihan Kizir

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