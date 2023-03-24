Deprem bölgesinde THY uçağı geç kalınca, yolcular isyan etti

Olay, 23 Mart akşamı Malatya Havalimanı'nda gerçekleşti. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar alan kentten ayrılan depremzedeler Türk Hava Yolları'nın 21.10 İstanbul seferi için bilet aldı. Ancak bir saat geçmesine rağmen uçağa alınmayan, hiçbir açıklama yapılmayan yolcular, salonda beklerken Türk Hava Yolları'nın yetkililerini çağırdı. Havalimanı görevlileri ile yetkilileri telsizle anons etmesine rağmen, hiç kimse gelmedi. Bunun üzerine vatandaşlar ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

Kendilerine bir açıklama yapılmasını isteyen yolcular, “Yetkiliniz gelsin. Bu kadar insana bir açıklama yapılsın. Bu nedir? İşimiz gücümüz var?” diyerek tepki gösterdi. Yolcuların tepkisinin artması üzerine kapılar açıldı. Uçağa bir saat geç binen yolcular, 00.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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