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Deprem bölgesindeki çocuk bağışladığı kumbarasını Bakan Soylu'ya teslim etti

Deprem bölgesindeki çocuk bağışladığı kumbarasını Bakan Soylu'ya teslim etti
Deprem bölgesindeki çocuk bağışladığı kumbarasını Bakan Soylu'ya teslim etti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmeye gelen 9 yaşındaki Ahsen Turacı, kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedeler için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdi.

Deprem bölgesindeki çocuk bağışladığı kumbarasını Bakan Soylu’ya teslim etti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte depremden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret etti. İlçede kurulan konteyner kentte vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için yaşadığı köyden alana gelen 9 yaşındaki Ahsen Turacı, vatandaşları selamlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a depremzedeler için kumbarasını bağışlamak istediğini söyledi. Daha sonra küçük Ahsen'in yanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahsen'in depremzedelere bağışlamak istediği kumbarasındaki parayı teslim aldı. Bakan Soylu, Ahsen'e teşekkür etti.

Murat Kanber - Şinasi İnan - Ahmet Arslantaş

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