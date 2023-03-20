Deprem bölgesindeki esnaf kepenk açmaya başladı

Gaziantep'te tarihi çarşılar bölgesi ile vatandaşın yoğun olduğu işlek caddeler deprem nedeniyle yavaş yavaş açılmaya başladı. Esnaf, hasarsız dükkanlarını günler sonra açılmaya başladı. Deprem nedeniyle çarsı esnafı umutsuzluğa sürüklemiyor. Esnaf, kısa sürede hayatın normale döneceğini umut ediyor.

Sabahattin Cidar, “Şimdi şu an için beklentimiz işlerimizin eski düzene kavuşmasıdır. Umut olduğu için dükkânlarımızı açıyoruz. Zaten ümitsiz yaşanmaz. Depremin üzerinden 1 ay geçti. Halen de sallanıyor. Şehirlerde insanlar kalmıyor, bazı bölgelere gidiyorlar. Bazıları köylere ev yaptırıyor, konteyner alıyorlar. Binalardan artık umudu kestiler” dedi.

Celal Erdönmez, “Yaralarımızı saracağız. Şükürler olsun ki merkezde fazla bir zayiat olmadı. Ama ilçelerde çok büyük acılar yaşadık, üzüldük. Devlet ve millet olarak hep birlikte yaralarımızı saracağız. Bununda için de çalışacağız. Herkes işine gücüne bakacak. Üretime bakacağız ve vazifelerimizi yerine getirmeye çalışacağız. Umudumuz her zaman var. Yerli ve yabancı turistlerimizi Gaziantep'imize bekliyoruz. Antep'imizin merkezinde zayiat yok. Devlet ve millet olarak birbirimize yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.

İbrahim Halil Aslan

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