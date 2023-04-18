Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar için iş dünyasına yardım çağrısı

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden bu yana devlet ve milletin tüm unsurları büyük bir özveri içinde çalışmaya devam ederken pek çok sivil toplum kuruluşu ile birlikte Deniz Feneri de hayırsever vatandaş ve kurumların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı, ulaştırmaya devam ediyor. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının tek yürek olduğu, dünyanın çok farklı coğrafyalarından kurum ve devletlerin yardıma koştuğu bir süreç yaşandı.

Yaşanan büyük felaketin ardından yapılan yardımların insanlık onurunu korumanın yanı sıra, hayatı bir an önce normale döndürmenin önemine dikkat çeken Deniz Feneri Genel Başkanı Mehmet Cengiz, “Bugüne kadar uluslararası pek çok kurum, devlet kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve özel sektörümüz son derece önemli bir iş birliği sergilediler. Milyonlarca vatandaşımızın en temel insani ihtiyaçlarını hep beraber karşıladık. Yapılan yardımlarla insanların acılarını bir nebze dindirmeye yüzlerini güldürmeye çalıştık. Bunun son örneğini derneğimize gıda, bayramlık kıyafet ve özellikle de çocukları mutlu edecek ürün ve oyuncaktan oluşan 10 bin özel bayram kolisini bağışlayarak kadınları ve çocukları mutlu eden Ülker ailesi oldu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, diğer pek çok sivil toplum kurumuna destek olduğu gibi yıllardır yetimlere 12 ay boyunca harçlık veriyor. Bugüne kadar da derneğimiz aracılığıyla binlerce koli gıdayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu defa da bayram vesilesiyle deprem bölgesinde çadır kent ve konteyner kentlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere bayram için özel hazırlanan binlerce koliyi yarın onlar adına dağıtıyoruz” dedi.

Bayram vesilesiyle bölgede zor şartlar altında kamplarda yaşayan depremzede insanların ihtiyaçlarını karşılamak için iş dünyasını bir kez daha yardım çağrısında bulunan Başkan Cengiz, “Yapılan yardımlarla bölgelere kurulan yaşam alanlarına binlerce vatandaşımız yerleşti. Ancak ihtiyaç büyük ve sürekli. Hava şartları kısmen düzelmiş olsa da büyük felaket sonucu stoklar eridi. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımızı ve şirketlerimizi bir kez daha destek olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

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