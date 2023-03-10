Deprem bölgesindeki izlenimler masaya yatırıldı

Esenyurt Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) öncülüğünde olası deprem ve afetlere yönelik hazırlık çalışmaları çerçevesinde bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatı ile deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli katıldı. Deprem bölgesinde elde edilen izlenimlerin masaya yatırıldığı toplantıda, depremin ilk günü Hatay'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK) Amiri Zekeriya Coşkun da yer aldı. 58 insanı enkaz altından kurtaran ESAK ekibine öncülük eden Zekeriya Coşkun, Hatay'daki izlenimlerini ve deneyimlerini paylaştı.

Deprem Çalıştayı düzenlenecek

İlçeyi olası deprem ve afetlere karşı hazır duruma getirmek için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, kentteki kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve uzmanların katılımı ile Deprem Çalıştayı düzenleyecek. AKOM'da gerçekleşen toplantıdan elde edilen sonuçlar, gerçekleşecek olan bu çalıştayda kamuoyu ile de paylaşılacak.

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