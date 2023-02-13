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Deprem bölgesinden 6 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi

Deprem bölgesinden 6 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi
Deprem bölgesinden 6 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş depreminde yaralanan 6 depremzede daha CASA tipi askeri ambulans uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirilerek hastanelere sevk edildi.

Deprem bölgesinden 6 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremlerde enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'a getirilmesi devam ediyor. Adana'dan kalkan ve içinde 6 yaralı ve 5 refakatçı bulunan CASA tipi askeri ambulans uçağı, saat 00.20 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınan yaralı depremzedeler çevrede bulunan hastanelere nakledildi.

Mert Yıldırım
 

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