Deprem bölgesinden artık tek ses yükseliyor: 'Sesimi duyan var mı?'

Kahramanmaraş'taki depremler bir çok ili etkiledi. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde birçok bina yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı. Ekiplerin başlattığı arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, bazı bölgelerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Hatay merkezde 600 konutun bulunduğu ve hemen hemen hepsinin yıkıldığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, termal kameralar kullanarak da enkazdan sağ bir vatandaş çıkarmak için canla başla çalışıyor. Sabah saatlerinde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna canlı ulaşan ekipler, daha fazla vatandaşa ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşların yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürürken, artık arama bölgelerinde tek ses yükseliyor; "Sesimi duyan var mı?"

Koray Ünlü-Güray Gürdal

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