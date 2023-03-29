Deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 14 bin 73 öğrenci illerine geri döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim öğretim süreçlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesindeki okullarımızı kademeli olarak açmamız, illerimizdeki normalleşmeye büyük katkı sağlıyor. Deprem sonrasında nakillerini farklı şehirlere aldıran evlatlarımızdan 14 bin 73'ü illerine geri döndü" ifadelerini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman



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