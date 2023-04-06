Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesi Malatya'ya giden Bağcılar Belediyesi personellerini taşıyan 34 FIR 436 plakalı otobüs, İstanbul'a dönerken Pınarbaşı ilçesi Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Belediye personelinin 1 aydır deprem bölgesinde görev yaptığı, ölen 3 kişiden ikisinin belediye personeli, diğerinin ise bir belediye personelinin 10 yaşındaki oğlu olduğu öğrenildi.

Otobüs de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cem Atakan - Ali Göç - Eren Kan



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