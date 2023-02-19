Deprem bölgesinden dönen itfaiyeci eşini adak keserek karşıladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki büyük deprem sonrası bölgede günlerdir fedakarca görev yapan ekipler, Balıkesir'in Edremit ilçesinde dualarla karşılandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği tarafından bölgeye yeni ekipler gönderilirken, görevden dönen itfaiyecilerin aileleri ile kavuşmaları ise duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Öte yandan, karşılama sırasında itfaiyeci İsmail Yaman'ın eşi Şebnem Yaman tarafından adak da kesildi. Şebnem Yaman, rüyasında Adıyaman'da depremzedelerin yardımına koşan ekipte bulunan eşinin evinin önünde adak hayvanı kestiğini görünce paniğe kapıldı. Uyanınca hemen aradığı eşine rüyasını anlatınca eşi Yaman, "Yoldayız dönüyoruz, o zaman kurban keselim" dedi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “10 il için seferberlik ilan eden Balıkesir, bir yandan da depremzedelere yer bulmaları için kapılarını açtı. 5 saat uyku ile günlerdir fedakarca görev yapan ekiplerimizi hoş geldin diyerek tebrik ediyorum. Giden arkadaşlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Arkadaşımızın adağını ise Rabbim kabul etsin” dedi.

İsmail Özdemir

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