Deprem bölgesine 10 konteyner ev ve 2 iş makinesi kepçe daha

'Yüzyılın felaketi' olarak nitelenen ve yıkıcı bir etki gösteren merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrasında depremzedeler ile sürekli olarak ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve yönetimindeki büyükşehir belediyesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine de el uzatarak konteyner ev sevkiyatı yaptı. Büyükşehir belediyesi tarafından, içerisinde 2'li duş fonksiyonu olmak üzere toplam 20 duş kapasiteli 10 adet konteyner ev, depremzedelerin hizmetine sunulmak üzere yola çıktı. Öte yandan bölgede en fazla ihtiyaç duyulan yardım malzemesi olan iş makineleri de Büyükşehir imkânları ile bölgeye ulaştırılıyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapımına başlanan konteyner çarşının inşasında kullanılmak üzere 2 kazıcı yükleyici kepçe de bölgeye sevk edildi.

Deprem bölgesinde felaketin yaşandığı ilk günden itibaren girişimlerde bulunarak depremzedelerle ilgilenen Büyükşehir Belediyesi, gerek depremzede vatandaşlardan, gerekse bölgedeki görevli ve yetkililer tarafından teşekkürlerle karşılanırken, ‘Nereye baksak Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni görüyoruz' ifadelerinde bulunarak hizmetler, memnuniyet ifadeleri dile getiriliyor.

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