Deprem bölgesine 4 tır yem

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için kent genelinde yardım kampanyaları devam ederken, bir yardımda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yapıldı.

Yardım kampanyaları kent genelinde aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Karacabey Kaymakamlığı ile Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için toplanan 104 ton yem deprem bölgesine gönderildi.

Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek; “6 Şubat'ta meydana gelen depremden dolayı insanlarla beraber orada yaşayan 11 milyona yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır.

Bu hayvanların aç kalmalarından dolayı bakanlığımızın talimatı ile beraber Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleriyle duyurular yaparak destek istedik. Sağolsun Karacabey halkı, yem fabrikaları ve bayilerinin kampanyamızı yoğun bir şekilde destekleyerek, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için 4 tırı dolduracak kapasitede; hazır yem, arpa, küspe, sılaj ve mısırdan oluşan 104 ton yem toplandı.

Hayırsever vatandaşlarımız sayesinde toplamda 725 bin lira değerinde 104 ton hayvan yemi Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'müz tarafından afetzedelere ulaştırılmak üzere sevk edildi. Sevkiyatlar; Hatay Kırıkhan, Adıyaman Gölbaşı, Kahramanmaraş Elbistan ilçelerine yapıldı. Lojistik ve yem temininde yardımcı olan her bir vatandaşımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Karacabey'den sevk edilen tırların tamamı bölge ulaşarak, dağıtımına başlandığı öğrenildi. Dağıtımların belirli bir koordinasyon dahilinde devam ettiği belirtildi.

Yasin Keskin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.