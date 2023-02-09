Deprem bölgesine ilave görevlendirilen savcı sayısı 206'ya ulaştı

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK'nın başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206'ya ulaştı. Kahramanmaraş'ta 53, ilçeleri Elbistan'da 12, Göksun'da 2, Hatay'da 54, ilçeleri Hassa'da 5, İskenderun'da 14, Kırıkhan'da 5, Samandağ'da 2, Adıyaman'da 52, Malatya'da 2, Osmaniye'de toplam 5 savcı görevlendirildi.
Oğuzhan Halil Özbek
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