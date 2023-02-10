Deprem çadırında doğdu, adı Umut oldu

Türkiye'yi sarsan deprem haberleri arasında umut veren bir haber de gündeme geldi. AFAD İzmir ile beraber deprem bölgesi olan Osmaniye'deki Atatürk Lisesi çadır alanında görev alan Milli Eğitim Arama Kurtarma (MEBAKUB) İzmir ekibi, deprem çadırında bir bebeğin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan ailenin, bebeğin adının bir asker tarafından konulmasını istediği, askerin yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyarak bebeğe Umut adını verdiği ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ceren Atmaca Özden

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