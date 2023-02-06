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Deprem Diyarbakır'ı bir kez daha vurdu

Deprem Diyarbakır'ı bir kez daha vurdu
Deprem Diyarbakır'ı bir kez daha vurdu

Diyarbakır’da ikinci deprem enkaz alanlarını adeta tekrar yıktı. Galeria Sitesi bir kez daha çöktü, Ofis semtinde kurtarma ekibi yaralandı.

Deprem Diyarbakır’ı bir kez daha vurdu - Tıkla İzle

Son olarak meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'ı bir kez daha vurdu. Yenişehir İlçesi Galeria Sitesinde çalışma sırasında bir göçük daha meydana geldi, Ofis Semtinde ise kurtarma görevlisi bir kişi sarsıntı sonrası enkazın arasında sıkıştı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaralı görevli kurtarılıp ambulansla hastaneye götürülürken, bazı enkaz alanlarında çalışma kısa sürede durduruldu. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Murat Başal - Mustafa Kurtulan

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