Deprem, evi savaş alanına çevirdi

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, Merkez'de bulunan bir binanın 2. katındaki evde maddi hasara sebep oldu. Sarsıntı sırasında televizyon, kitaplık ve dolaplarda bulunan eşyalar yere düştü. Evde yaşayanlar, televizyonunun önüne yastık koyarak muhtemel bir sarsıntıya karşı önlem almaya çalıştı. Yatak odasında bulunan gardırobun kapağının da deprem esnasında düştüğü öğrenildi. Depremin evde bıraktığı hasar, ev sahibi tarafından görüntülendi.

Cihan Atik - Enes Bektaş



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