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Deprem, evi savaş alanına çevirdi

Deprem, evi savaş alanına çevirdi
Deprem, evi savaş alanına çevirdi

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bir ev adeta savaş alanına döndü. Deprem sırasında evdeki eşyalar devrilirken, mutfak dolaplarında bulunan tabaklarda yere düştü.

Deprem, evi savaş alanına çevirdi - Tıkla İzle

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, Merkez'de bulunan bir binanın 2. katındaki evde maddi hasara sebep oldu. Sarsıntı sırasında televizyon, kitaplık ve dolaplarda bulunan eşyalar yere düştü. Evde yaşayanlar, televizyonunun önüne yastık koyarak muhtemel bir sarsıntıya karşı önlem almaya çalıştı. Yatak odasında bulunan gardırobun kapağının da deprem esnasında düştüğü öğrenildi. Depremin evde bıraktığı hasar, ev sahibi tarafından görüntülendi.

Cihan Atik - Enes Bektaş
 

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