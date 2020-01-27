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Deprem gecesi araçların lastiğini patlatmıştı, yakalandı

Deprem gecesi araçların lastiğini patlatmıştı, yakalandı
Deprem gecesi araçların lastiğini patlatmıştı, yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü yaşanan depremin ardından sokakta bulunan araçların lastiğini patlatan zanlı, güvenlik güçlerince yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedilmişti.

Depremin en çok hissedildiği illerin başında gelen Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, depremin hemen ardından eline aldığı bıçakla sokağa çıkmış, onlarca aracın tekerleğini patlatmıştı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat ve Ulutürk mahallelerinde 64 aracın lastiğini patlatan zanlının C.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs C.Y. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hasan Gündüz
 

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