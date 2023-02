Deprem gecesi baba olmuş: 261 saat sonra kurtarılan baba, eşi ve bebeğiyle buluştu

Kahramanmaraş merkezli iki depremin en büyük hasarı verdiği illerin başında gelen Hatay'da, arama-kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. İlk günden itibaren birçok yaralı kurtaran AFAD koordinesindeki derneklerden belediyelere, madencilerden kurumlara ait çok sayıdaki ekip, son olarak dün gece 261'inci saatte Özel Akademi Hastanesinin enkazından 34 yaşındaki Mustafa Avcı ile 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu'nu sağ olarak kurtardı. 261 saat sonra kurtarılan yaralılardan Mustafa Avcı, sahra hastanesinde ilk tedavisi sonrası Mersin'e sevk edildi. Ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve bir ayağı sarılı olan Avcı, tedaviye alındı. Depremden 3 saat önce doğum yapan Avcı, eşi Bilge ve Almila ismi verilen bebeği hastanede buluştu. Depremden dakikalar önce eşinin hastanede bisküvi almak için kantine diye gittiğini belirten Bilge Avcı, kendisinin bebeğini alarak birkaç kişinin desteğiyle sürüne sürüne hastaneden çıktığını kaydetti.

"Yeniden doğmuş gibiyim, gün yüzüne çıkacağıma inanmıyordum"

Hastanede eşine ve bebeğine kavuşan Mustafa Avcı, İHA muhabirlerine yaşadıklarını anlattı. "Tekrardan gün yüzüne çıkacağıma inanmıyordum. Bilfiil boyunca hep tanıdık ortamdaydık. Orada (enkazda) iki arkadaş varmış. O iki arkadaşı yolda görsek tanıyamayız birbirimizi; çünkü ben onun, o da benim yüzümü hiç görmedi. Çıkacağımı hiç düşünmüyordum. Annemi, babamı, hepsini kaybettiğimi düşünüyordum. Eşim, çocuğum, ben hepsini öldü zannettim. Allah herkesten razı olsun, herkes çok ilgilendi. Çok mutluyum, yeniden doğmuş gibiyim. Biraz ağrılarım var, onun dışında bir şeyim yok" dedi.

"Görene kadar inanmadı, güneş bugün ilk defa bana yeniden doğdu"

27 yaşındaki Bilge Avcı da, "O kadar mutluyum ki, artık umutlarım tükendiği yerde yeniden yeşerdi. Güneş bugün ilk defa bana yeniden doğdu. Çok heyecanlıyım, bebeğim babasız büyüyecek diye çok korktum. O kadar üzülüyordum ki; Allah, bebeğimizin, bizim sesimizi duydu. O kadar çok dua eden oldu ki, o kadar çok seveni var ki, o dualar boşa gitmedi, çok mutluyum. Gece haber aldık, anlatılmaz hala tüylerim diken diken oluyor, inanamadım. Birçok safsata haberler geliyordu. İnanmadım. Görmeden inanmayacağım dedim. Hatay'a kadar gittik. Onu görene kadar da inanmadım. Görünce ikna oldum" ifadelerini kullandı.

"Sürüne sürüne bebeğimle aşağıya indik"

Kendilerinin deprem anında hastanenin 4'üncü katında olduklarını aktaran Avcı, "İki bloklu bina. Ben doğum yaptıktan sonra beni kadın doğum polikliniğe getirdiler 4'üncü kata. Bizim kısmen çöktü. Tabii sezaryenli bir bayanın aşağı inmesi zordu. Çok zor durumda aşağı indim. Çok şükür Allah bize o kuvveti verdi. Nasıl kalktım, nasıl indim aşağıya ben de bilmiyorum. Odada bebekle beraberdik. Depremden 3 saat önce doğum yaptım. Her şeyi parça parça hatırlıyorum. Biz de kendimizi çok zor attık. Birkaç gönüllü kurtarmaya geldi. Sürüne sürüne bebeğimle aşağıya indik. 10 gündür Mersin'deyiz. Kontroller yapıldı, iyiyiz. 4 gün önce taburcu olduk biz de. Yeniden doğmuş gibiyiz. İkinci hayatıma yeniden başlayacağım. Bir daha onu asla bir yere giderken bile bırakmayacağım. 'Ben bir 5 dakika çıkıp geliyorum' demesi bile bana cehennemi yaşattı. O arada kantine mi indi bilmiyorum ama o 5 dakika bana cehennem gibi oldu. O bir kadermiş diyorum, Allah yazmış her şeyin bir sırası varmış. Ben 12 gün içinde cenneti de cehennemi de yaşadım. Ama çok şükür ki, kavuştuk ailemiz tamamlandı. Mustafa'm da çok iyi olacak, her şey iyiye gidecek inşallah" diye konuştu.

Hüseyin Kar-Kıymet Gökçe

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.