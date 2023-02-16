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Deprem gecesi depodaki mutfak tüpleri böyle düştü

Deprem gecesi depodaki mutfak tüpleri böyle düştü
Deprem gecesi depodaki mutfak tüpleri böyle düştü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem anına ait görüntüler, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir işyerinin içinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Deprem gecesi depodaki mutfak tüpleri böyle düştü - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı.

Depremin 11'uncu gününde bir taraftan kurtarma çalışması bir taraftan da yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerden o anlara ait yeni görüntüler de çıkmaya devam ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir (LPG) tüpgaz tüplerinin bulunduğu depo içerisinde bulunan deprem anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir süre sallanan işyerindeki tüpler sonra sarsıntının etkisi ile sağa sola savruldu.

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