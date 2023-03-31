Deprem haberi yazan küçük Eymen, depremde hayatını kaybetti

Onikişubat ilçesi Ebrar sitelerindeki 7 katlı Hazal apartmanında ikamet eden Erevik ailesi de depreme yakalandı. Deprem sonrası aileden 3, binadan ise 6-7 kişi sağ kurtuldu. Binada polis memuru annesi Zülfiye ile birlikte hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mevlüt Eymen'in, enkazdan kendi el yazısıyla hazırladığı haber bülteni çıktı. Haber bülteninde Eymen'in Malatya Pütürge'de 2 yıl önce meydana gelen depremi haberleştirdiği ve gazeteci gibi yazması dikkat çekti. Küçük Eymen'in ablası Hatice Rana, kardeşi Elif Duru ve babası Mevlüt Erevik'in ise depremden sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Yaşananları anlatan Mevlüt Eymen'in dayısı Mustafa Tunç, "Depremden kendimizi dışarı attık ve birbirimiz ile haberleşmek istedik. Kardeşime ve Mevlüt'e ulaşamadık. Biz de gittik yaşadıkları Ebrar sitesine enkaz yığınıydı. Çok şükür iki yeğenimizi ve eniştemizi sağ çıkardık. Ancak Mevlüt Eymen yeğenim ile kız kardeşimin cansız bedenini çıkardık. 5 aylık bebek ve annesi de çıktı. Daha sonra bir uzman çavuşun çıktığını gördük. 30 dairelik binada 6-7 kişi kurtulmuştu" dedi.

Yeğeninin deprem haberini okuyarak duygusal anlar yaşayan dayı Tunç, "Mevlüt Eymen 2 yıl önce Malatya Pütürge'de bir deprem meydana geliyor ve gazeteciliğe haber olaylarına meraklıydı. Kendince küçük bir haber yazıyor ve başlık atıyor. Enkaz esnasında ise hatıralarını ararken bu haber not defterini buldum. Depremi haber yapan çocuk depremde hayatını kaybetti. Zeki, terbiyeli ve küçüğünü büyüğünü bilen bir çocuktu. Allah annesi ile beraber rahmet eylesin" dedi.

Mevlüt Eymen'in yazdığı haberinde ise, "Malatya Pütürge'de 4.7'lik depremde belediye başkanından aldığımız bilgiye göre, bu ana kadar hiçbir şey olmadı ve Fıratlar bölgesinde hissedildi. Deprem saat 17.20'de meydana geldi. Dediğimiz gibi Fıratlar başta Gaziantep olmak üzere, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

Halil Ulubey



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