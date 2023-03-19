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Deprem hafriyatı taşıyan kamyon kazaya neden oldu: 6 yaralı

Deprem hafriyatı taşıyan kamyon kazaya neden oldu: 6 yaralı
Deprem hafriyatı taşıyan kamyon kazaya neden oldu: 6 yaralı

İskenderun’da deprem hafriyatı taşıyan kamyon kazaya neden oldu, 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Nardüzü kavşağında meydana geldi. Kazada, deprem enkazlarından hafriyat taşıyan bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ve kamyonlara çarptı. Altı kişi yaralandı. Kazaya neden olan kamyon sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Sıkıştığı yerden uzun uğraşılar sonucu güçlükle kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet Seher
 

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