Deprem korkusu kamelyayı ev yaptırdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan iki büyük depremin ardından 11 il de büyük yıkımlar olurken, yaklaşık 50 bin vatandaş hayatını kaybetti. Adana'da bu depremlerde büyük yara aldı. 13 binanın yıkıldığı Adana'da 418 vatandaş hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 bin bina ise yıkılmayı bekliyor. Bu nedenle özellikle apartmanda oturan vatandaşlar evlere girmeye korkuyor. Apartmanda oturan ve evleri hasarlı olmayan çoğu vatandaş depremin üzerinden 1.5 ay geçmesine rağmen parklara çadır kurup yaşamına devam ettiriyor. Bir kadın ise parktaki kamelyayı evi yaptı.

Kamelyanın etrafını naylon brandalar ile çeviren kadın ailesiyle birlikte depremden sonra evine girmeye korktuğu için burada kaldı. Ancak yaklaşık 3 gündür devam eden yağmur nedeniyle kamelyayı su bastı. Bu nedenle kadın eşyalarını kamelya içinde toplayıp arabada kalmaya başladı. İsmini vermek istemeyen kadın binasında hasar olmadığını ancak deprem nedeniyle eve girmeye korktuğunu bu nedenle parkta kamelyada yaşadığını burayı da su bastığını şimdilik arabada kaldıklarını söyledi. Vatandaşların parkta çadırda ve kamelyada yaşaması dron ile de görüntülendi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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