‘Deprem kuşu' diye almaya başladılar: Ötücü kuşlara ilgi arttı

Hayvanların deprem dalgaları gelmeden saniyeler önce küçük ön şokları algılayabilecek donanıma sahip oldukları bilgisine dayanan vatandaşlar ötücü kuşlara yöneldi. Başta muhabbet kuşları olmak üzere birçok ötücü kuşun deprem gelmeden dakikalar önce çırpınarak telaşlandıkları ve aşırı ses çıkardıkları söyleniyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş merkezli meydana depremlerin ardından vatandaşlar petshop mağazalarına akın ediyor. Vatandaşlar burada başta muhabbet kuşları olmak üzere papatya ve kanarya gibi kuşları satın alıyor.

“Hayvanlarda böyle bir yetenek var”

İHA muhabirine konuşan esnaf Fatih Özdemir, birçok hayvanın deprem öncesinden kısa süreli de olsa hissetme özelliklerinin olduğunu belirtti. Sürekli hayvan besleyenlerin bu durumu daha iyi anlayabileceğini ifade eden Özdemir, “Sarsıntı öncesi birden çırpınmaya başlarlar. Sahibi hayvanın huzursuz olduğunu hisseder. Tabi o an deprem aklına gelir mi artık aralarındaki diyaloga bağlıdır. Ancak hayvanlarda böyle bir yetenek var. Kendim de bunu tecrübe edinmişim” dedi. Van depremi sırasında da kuşların çırpınışını gördüğünü ama aklına o an depremin gelmediğini dile getiren Özdemir, “Biz o an çözene kadar iş işten geçmişti. Allah'tan bir şey olmadı ama o hissiyatı kendi gözlerimizle gördük” diye konuştu.

“Müthiş bir talep var”

Muhabbet kuşlarına müthiş bir talebin olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üretim taleplere yetişemiyor. Bu yüzden fiyatları da baya yükseldi. Bizler de alımlarda zorluk yaşıyoruz. Sattığımız fiyata hayvan alıyoruz. Deprem kuşu diye herkes almaya başladı. Evde beslemesi de kolay ve zahmetsiz. Hem zaman geçirmek hem de deprem korkusundan daha çok bir talep oldu. Bizler de taleplere yetişemiyoruz.”

