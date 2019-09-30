Deprem mağduru öğrencilere vakıf okullarından davet

Deprem nedeniyle megakent İstanbul'da, bugün yaklaşık 50 bin öğrenci okula gidemedi. İstanbul depremi sırasında New York'da Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında bir konuşma yapan ve dünyada global eğitime katkıları nedeniyle ödüllü ilk Türk olan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, mağdur öğrencilere ve velilerine bir çağrı yaptı. Depremden dolayı bugün kapalı olan ve son durumları hakkında Valiliğin gün içinde karar vereceği İstanbul'daki 46 okulun öğrencilerine kolejlerin kapısı koşulsuz şartsız açıldı.

Yücel: “Çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmasın”

Sosyal medya hesabından gece yarısı bir paylaşım yapan Başkan Yücel, tüm kolejlerin okulları deprem hasarlı olan öğrencileri eğitimde geri kalmaması için misafir öğrenci statüsünde hiçbir ücret talep olmaksızın acilen eğitime almasını istedi.

Çağrı özel okullardan da kabul gördü

Öğrencilerin derslerden bir saat bile geri kalmaması adına Başkan Yücel'in yaptığı çağrıya özel okul sahiplerine de aynı duyarlılıkla hızla pozitif destek verdi. Veliler şimdi kapısını çalıp misafir öğrenci olarak çocuklarının sınıfına uygun derslikte ders görmesi için talepte bulunabilecekler.

