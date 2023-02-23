Deprem mağduru vatandaşlara jandarmadan moral

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından deprem bölgesinden Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan gençlik merkezine yerleştirilen vatandaşlar ziyaret edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı olarak daima yanlarında olduklarını ve acılarını paylaştıklarını ileten ekipler, depremden etkilenen çocuklara oyuncak, çikolata gibi hediyeler dağıtıp, oyunlar oynanarak güzel vakit geçirmelerini sağladı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.