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Deprem , Malatya'da dağları yerinden oynattı

Deprem , Malatya'da dağları yerinden oynattı
Deprem , Malatya'da dağları yerinden oynattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dağlardan kopan dev kaya parçaları yollara savruldu.

Deprem , Malatya’da dağları yerinden oynattı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, Malatya'da büyük hasara neden olurken, dağları da yerinde oynattı. Akçadağ ilçesi Levent Mahallesi'nde depremlerin meydana getirdiği şiddet dağları yerinden oynattı. Depremin şiddetiyle yerinde kopan dev kaya parçaları yollara savruldu. Yaklaşık 200 metrelik bir alana savrulan irili ufaklı tonlarca ağırlıktaki kayalar depremin yıkıcı etkisini ise bir kez daha gözler önüne serdi.

Hasan Eryılmaz - Cahit Özçelik

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