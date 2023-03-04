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Deprem Malatya'da tarihi kültürel yapılara da zarar verdi

Deprem Malatya'da tarihi kültürel yapılara da zarar verdi
Deprem Malatya'da tarihi kültürel yapılara da zarar verdi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan kentin önemli tarihi ve kültürel merkezlerinin biri olan Lezzet Caddesi de depremde nasibini aldı.

Deprem Malatya’da tarihi kültürel yapılara da zarar verdi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı. Büyük yıkımın yaşandığı Yeşilyurt ilçesinde ise ilçenin en önemli merkezlerinde olan Lezzet Caddesi'nde bulunan tarihi yapılarda hasar gördü.

Tarihi Yeşilyurt Konakları, müzeleri ve gastronomi merkezi ile kenttin en önemli merkezlerinden biri olan yıl boyunca düzenlenen bir çok kültürel ve sportif etkinliklere de ev sahipliği yapan Lezzet Caddesindeki bir çok yapı 7,6'lık deprem sonrası kullanılmaz hale geldi.

Hasan Eryılmaz

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