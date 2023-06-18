Deprem mezarlığı yardımsever İspanyolların yüreklerini burktu

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da yaşandı. Depremle birlikte yerle bir olan Hatay'a dünyanın dört bir yanından yardım geldi.

İspanyol Teressa, Olga ve Hügo da Olvidados isimli yardım derneği adına Hatay'a yardım ulaştırdılar. Reyhanlı ilçesinden Antakya'ya seyahat halindeyken Narlıca Mahallesin'deki deprem mezarlığını ziyaret eden yardımsever İspanyollar, burada dua etti. Binlerce mezar arasında duygusal anlar anlar yaşayan Teressa'yı sakinleştirmek de arkadaşı Olga'ya düştü. İspanyol Olga'nın bir mezar başında ağlayan arkadaşını sarılarak sakinleştirdiği anlar hüzünlendirdi.

İspanyol kafileye rehberlik yapan Mahmut Güllü, “Depremden bir iki hafta sonra geldiler. İş vasıtasıyla tanıştık. Ben de misafirlerimize rehberlik ediyorum. 1-2 ay kadar kaldılar burada sağ olsunlar yardım ettiler. Çadırları geziyorlar tek tek ve eksik olanları tamamlamaya çalışıyorlar. 1 ay kadar İspanya'ya gidip yeniden döndüler. Eksiklikleri tespit ettikleri ailelere erzakları yetiştirmeye çalışıyorlar. Antakya'ya gidiyorduk, mezarlığı gördüler ve durup dua etmek istediler. Sağ olsunlar tekrardan teşekkür etmek istiyorum, Teressa'ya, Olga'ya ve Hügo kardeşime de teşekkür ediyorum. Emin olun, tüm samimiyetimle söylüyorum bizden bir farkları yoktur” dedi.

Veysel Korkmaz - İsa Akar

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