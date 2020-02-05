Deprem nedeniyle Malatyalıların psikolojisi bozuldu

24 Ocak Cuma günü yaşanan 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depremi, bölgede vatandaşlara ciddi travma yaşattı. 41 vatandaşın hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı depremin ardından halen süren artçı sarsıntılar da deprem korkusunu tetikledi.

Depremin yaraları sarılırken, Sağlık Bakanlığı bölgede vatandaşların yaşadığı stresin ve korkunun atlatılması için deprem polikliniklerini devreye soktu. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Psikiyatri Bölümü'nde depremden etkilenen vatandaşlar için özel deprem polikliniği hizmete girdi.

Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı olan Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ünal, depremin ardından İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile deprem polikliniğini hayata geçirdiklerini söyledi. Erişkin ve çocuk hastalar için ayrı ayrı açılan poliklinikte depremden dolayı psikolojik sıkıntı yaşayan hastalara destek verildiğini belirten Ünal, “Depremden sonra açtığımız polikliniğimizde şu ana kadar 20 erişkin, 12 ise çocuk hastaya bakıldı. Tedavi süreçleri devam ediyor halen. Bu hastaların ruhsal sorunlarını değerlendirdik. Ayrıca deprem olduğu andan itibaren acil servise de 71 hasta başvurdu. Bunlardan 13'ünün takibi yapılıyor, 7 hastayı ise yatırdık. Tüm hastalara psikiyatrik değerlendirme yapıldı. Yatan hastalarla yüz yüze, ayakta tedavi gören hastalara da telefonla ulaşarak ruhsal sorunları anlamaya ve tedavi etmeye çalışıyoruz” dedi.

Deprem anında büyük korku yaşayan vatandaşlarda stres ve uyum bozukluğunun görüldüğüne dikkat çeken Ünal, “Psikiyatri bölümünde diğer poliklinik faaliyetlerine de devam ediyoruz. Genelde hastalarda korku, uyku düzensizliği, eve girememe gibi şikayetler oluyor” ifadelerine yer verdi.

Depremin birçok insanda psikiyatrik etkisi olduğu gibi var olan psikiyatrik sorunlarının da alevlenmesine neden olduğunu ifade eden Ünal, “Önceden takip ettiğimiz hastalar bu dönemde daha da rahatsız oldu. Hastalarımızın bu süreci atlaması adına hizmetlerimiz sürüyor” diye konuştu.

Mehmet Türel - Numan Güder

