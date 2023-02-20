Deprem nedeniyle verilen aranın ardından 71 ilde öğrenciler ders başı yaptı

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi.

Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrenciler, ders başı yaptı.

Depremden etkilenen illerdeki eğitim-öğretime de çalışmaların tamamlanmasının ardından 1 Mart itibarıyla başlatılması bekleniyor. Bu illerde yapılan tespitler sonucunda uygun görülen okullarda; il, ilçe ve okul temelli verilecek kararlara göre eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacak. Bu doğrultuda ilgili valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.

Afet bölgesinde öğrenim gören öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak. Ayrıca depremin yaşandığı 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak.

Hidayet Türkyılmaz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.