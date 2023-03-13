Deprem öncesinde kentsel dönüşüm istedikleri binalar ağır hasar aldı

Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'ndeki Sümerevler Sitesi'nin 1970'li yıllarda yapımına başlandı. Yaklaşık 10 yıllık yapım aşamasının ardından binalar, 1980'li yıllarda ev sahiplerini barındırmaya başladı. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve 13 bloktan oluşan binaların sakinleri dairelerini boşaltmak zorunda kaldı.

Site sakinleri 6 yıl önce İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği haber ile yaşadıkları binaların kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılıp yeniden yapılmasını istemişti. Depreme kadar geçen sürede site sakinlerinin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle kentsel dönüşüme alınamadığı öğrenildi.

Site sakinlerinden Muharrem İnce, “Önceden kentsel dönüşüm ile ilgili bir çalışma olmuş ama itiraz edenler de olmuş. Yapılsa bu kadar hasar almazdı, iyi olurdu” dedi.

Başka bir site sakini Sait Koç ise, “Allah'tan gelen bir olay ve binalarımızdan memnunduk. Devletimizden aynı yerine yaptırmasını istiyoruz. Kentsel dönüşüm ile daha önce gelen müteahhitler oldu anlaşılamadı” ifadelerini kullandı.

Halil Ulubey - Mert Taha Varol

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