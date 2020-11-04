Deprem paniği güvenlik kameralarına yansıdı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin şiddetini gözler önüne seren görüntülerde, Alsancak Ali Çetinkaya ve Cumhuriyet bulvarları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele ile Bornova Küçükpark çevresinde yakalanan vatandaşların panik anları yer aldı. Görüntülerde, vatandaşların yaşadığı korku ve depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının araçlarını terk ettiği yer alıyor. Eesnafın yanı sıra yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntıyla hızla iş yerlerinden kaçışması yer aldı. Depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının ise panikle araçlarını terk ettiği kayıtlarda görüldü.