Deprem sırasında ortaya çıkan ışık güvenlik kamerasına yansıdı

Alaplı ilçesinde bir vatandaşa ait evin kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin depremden saniyeler öncesinde sağa sola kaçıştıkları görüldü. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. Alaplı ilçesinde deprem sırasında ortaya çıkan ışık huzmesi güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Ertuğrul Yüksel
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