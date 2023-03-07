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Deprem sonrası doğa harikası Yeşilgöz'ün rengi değişti

Deprem sonrası doğa harikası Yeşilgöz'ün rengi değişti
Deprem sonrası doğa harikası Yeşilgöz'ün rengi değişti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'ndeki doğa harikası Yeşilgöz obruğunda suyun rengi değişti.

Deprem sonrası doğa harikası Yeşilgöz’ün rengi değişti - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Tekir Mahallesindeki Yeşilgöz obruğundaki su önce tamamen kurudu. Günler sonra su seviyesi eski konumuna gelirken, suyun rengi de değişti. Daha önce turkuaz rengini andıran görüntüsü ile dikkat çeken Yeşilgöz'ün suyu deprem sonrası kahve rengi oldu. Çamurlu suyu andıran Yeşilgöz'ün son durumu kameralara yansıdı. Her mevsim soğuk suyu, eşsiz manzarası ve göz alıcı güzelliği ile Kahramanmaraş'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan Yeşilgöz, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyordu.

Halil Ulubey

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