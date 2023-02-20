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Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi

Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi
Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası Hatay’da yıkılan binaların oluşturduğu enkaz fpv dron ile havadan görüntülendi.

Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Deprem'den etkilenen iller arasında bulunan Hatay'da depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, bir yandan da yıkımların büyüklüğü gözler önüne seriliyor. Fpv dron ile havadan görüntülenen Hatay'da yıkılan binaların çokluğu dikkat çekti. Görüntülerde yıkılan ve hasar gören binaların olduğu görülüyor. Öte yandan binlerce kişinin hayatını kaybettiği enkazlar da yapıların kaldırılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

 

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