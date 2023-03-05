Deprem sonrası Kahramanmaraş'tan fotoğraflar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin acısı devam ediyor. 10 binlerce insanın yaşamını yitirdiği depremler sonrası yıkık binalar, çalışma yapan ekipler, camiler ve sokaklar fotoğraf karelerine yansıdı.

Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi Şeyh Cami enkazı yanında telefonla konuşan bir vatandaşın üzüntülü bekleyişi dikkat çekerken, bir başka fotoğraf karesinde ise enkazdan eşya kurtarmaya çalışan insanlar ve arkasında ise Abdülhamit Han Camii yer aldı. Yine bir fotoğraf karesinde ise enkaz önünde oturan bir vatandaşın bekleyişi yer aldı.

Şehir merkezinin Trabzon ve Azerbaycan bulvarının yanı sıra depremin yıkıcı etkisi ara mahallelerde de etkili oldu. Özellikle Dulkadiroğlu ilçesinde tarihi konaklar zarar gördü, binalar çöktü. Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi Bahtiyar Yokuşu'ndaki enkaz ve gökyüzündeki güvercinlerin uçuşu da fotoğraf karelerine yansıdı.

Halil Ulubey

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