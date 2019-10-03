Deprem sonrası okul kapatıldı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem İnegöl'de 3.8 olarak hissedildi. Depremde İnegöl'e bağlı kırsal Sarıpınar Mahallesi İlkokulu hasar gördü. Hasar gören okul eğitime kapatılırken, öğrenciler Hocaköy Mahallesine taşıma yolu ile giderek eğitimine devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sarıpınar Mahallesi Muhtarı Münür Muyan, “Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından tüm Marmara'da hasar tespit çalışması yapıldı. Bu kapsamda hasar tespiti için İnegöl'deki tüm okullar incelendi. Detaylı teknik inceleme yapılan okullardan 7'si hasarlı bulundu ve çalışmalar başlatıldı. Bu okullardan biri kapatıldı. Kapatılan okul Sarıpınar Mahallesinde bulunan Sarıpınar İlköğretim Okulunda çalışmalar sürüyor. Okulun öğrencileri geçici olarak Hocaköy İlköğretim Okuluna taşımalı olarak eğitimlerine devam ediyor. Sarıpınar İlköğretim Okulu'nun yan tarafında bulunan Anaokulu olarak kullanılan fakat öğrenci olmadığı için boş duran bina için çalışmalar sürüyor. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Anaokulunu incelemek üzere müfettişler mahallemize gelecek. Çalışmaları bu şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.

Seyfettin Aras

