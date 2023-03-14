Deprem sonrası parklar çocuksuz, binalar insansız kaldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından, "asrın felaketi"nin merkez üssü Kahramanmaraş'ta birçok bina ve oyun parkları kimsesiz kaldı. 1998 yılında inşaatına başlanılan ve daha sonra Dulkadiroğlu ilçesinin en yoğun nüfuslu mahallelerinden biri olan Doğukent'te deprem sonrası adeta terk edilmiş bölge oldu. 10 binden fazla konuta ev sahipliği yapan mahalle, deprem öncesi yüzlerce vatandaşın keyifle vakit geçirdiği yer olarak bilinirken, depremin ardından ise adeta büyük bir sessizliğin içerisine gömüldü.

Mahalle sakinlerinden Sıddık Ağyar, "Burası 20-25 yıllık binalar. Doğukent Mahallesi'nde can kaybımız olmadı, parklar ıssız, evlerimiz boşaldı. Allah bu acıları bir daha göstermesin. Burada depremden önce şenlik vardı çocukların sesleri ile. Buralar şu anda çok kötü, şehrimizin hangi bölgemize giderseniz gidin içler acısı" dedi.

Doğukent Mahallesi'nde uzun yıllardır ikamet ettiğini dile getiren Gülistan Küçükyanık ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Devletimiz olmaz ise biz ortada kalırdık. İnşallah Doğukent Mahallemizi yeniden yaparlar. Bizi de melekler korudu. Biz Doğukent'e ilk taşınanlardanız. Duygularımızı bile kaybettik. Acılarımız var" diye konuştu.

Metehan Nazlı - Halil Ulubey - Mert Taha Varol

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